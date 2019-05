CDU faz apelo a eleitores "cujo coração bate à esquerda"

Foto: Paulo Novais - Lusa

A coligação entre PCP e PEV fala de falta de vergonha quando CDS e PSD lamentam a fraca execução de fundos europeus.



Incêndios, os fundos do PRODER, a política agrícola comum e os investimentos nas infraestruturas e transportes ferroviários foram algumas das críticas lançadas à ao PS mas também ao PSD e CDS, como registou o jornalista João Torgal.







"Todos nós conhecemos gente cujo coração bate à esquerda, democratas, patriotas, gente comprometida com as causas da democracia, do progresso, da justiça social, que terão algumas vezes votado no PS", afirmou o recandidato comunista.



"Alguns poderão ainda estar indecisos nestas eleições. É preciso lembrar a todos esses que no dia 26 está nas suas mãos decidir se o seu voto vai ser usado para levar a água ao moinho das políticas que destruíram a produção nacional, as decisões no Parlamento Europeu que atacaram os direitos dos trabalhadores ou se esse voto, indo para a CDU, vai levar a água ao moinho que defende a produção nacional", concluiu.