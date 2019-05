Costa agradece votação "expressiva, clara e inequívoca"

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS considera que os níveis de abstenção obrigam a uma reflexão sobre o que deve mudar nos próximos cinco anos para que os portugueses "se sintam parte do projeto europeu".





"É tão importante escolhermos o que queremos da Europa como escolher o que queremos para a nossa freguesia, para o nosso município ou para o nosso país. Temos uma voz a dar na Europa", sublinha.







Na leitura dos resultados, António Costa diz que os apoiantes do projeto europeu continuam a ser dominantes no Parlamento Europeu, apesar da ascensão de forças populistas de extrema-direita.



A nível nacional, destaca a derrota "clara" do PSD e CDS-PP e os ganhos dos partidos que constituem a atual solução governativa.













Na sua intervenção, as primeiras palavras do líder do PS foram para salientar que "em democracia não há vencedores nem vencidos, porque em democracia vencem sempre os democratas".