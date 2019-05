Delegação portuguesa é das mais participativas no Parlamento Europeu

Andrea Neves - Correspondente da Antena 1 em Bruxelas10 Mai, 2019, 23:17 | Eleições Europeias 2019

O estudo encomendado pelo consórcio de correspondentes em Bruxelas coloca a delegação nacional no 6.º lugar e 15 Eurodeputados na primeira metade do ranking parlamentar.

Delegação portuguesa





Das 28 delegações nacionais representadas no Parlamento Europeu, a portuguesa é a sexta em termos de participação que, neste caso, é medida pela presença nas sessões de votação no plenário.



91,46 por cento é o valor atingido pelos 21 Eurodeputados, como um todo.









De acordo com a VoteWatch Europe, a participação eleitoral, expressa em votações no plenário (roll-call votes), é uma medida mais precisa que do que a simples assinatura da lista de presenças. Primeiro porque a assinatura não implica que os Eurodeputados participem na sessão de votação. Depois, porque o registo de presenças permite que os Eurodeputados recebam de imediato o valor diário que não sofrerá grandes cortes se não participarem na votação nominal.





É ainda importante ter em conta que, de acordo com a análise de participações em votações nominais, cada ponto percentual representa cerca de cem votos.

Eurodeputados portugueses



A nível individual Carlos Zorrinho e Pedro Silva Pereira são os Eurodeputados mais participativos em primeiro e segundo lugares. Os dois parlamentares do PS são seguidos por Sofia Ribeiro do PSD. Cláudia Monteiro de Aguiar, do PSD, foi a menos participativa, mas a Eurodeputada esteve duas vezes de licença de maternidade durante esta legislatura).





No geral, 15 dos 21 Eurodeputados estão na primeira metade do ranking geral.





Carlos Coelho do PSD, que se recandidata, ficou em 4.º lugar e Marinho e Pinto, do PDR, em 6.º.





Marisa Matias, cabeça de lista do Bloco de Esquerda, foi a décima mais participativa, seguida do agora candidato independente nas listas do “Nós, Cidadãos”, José Inácio Faria que ficou em 11.º lugar.





João Ferreira, cabeça de lista da CDU é dos menos participativos, ocupando o 17.º lugar entre 21 Eurodeputados. O mais participativo da CDU foi Miguel Viegas no 9.º lugar.





Nuno Melo, que lidera a lista do CDS-PP às europeias, ficou-se pelo 18.º lugar em termos de votações em plenário.





O menos participativo dos cabeças de lista, de acordo com este ranking, foi Paulo Rangel, do PSD que ficou em 19.º lugar. Abaixo só Maria João Rodrigues do PS, no 20.º lugar, e Cláudia Monteiro de Aguiar do PSD.









Como nota final pode destacar-se o facto de quatro Eurodeputados estarem entre os 100 mais participativos do Parlamento Europeu (dois do PS e dois do PSD): Carlos Zorrinho que ocupa o 35.º lugar entre os 751 Eurodeputados, Pedro Silva Pereira que ocupa o 58.º, Sofia Ribeiro na 68ª posição e Carlos Coelho na 90ª.





Por fim, é importante ter em conta que quando se mede a presença em votações no plenário convém recordar que a participação dos Eurodeputados em atividades oficiais externas em nome do Parlamento Europeu pode ter um forte impacto sobre a sua taxa de participação.

Alinhamento político

A dinâmica de alinhamentos políticos dentro do Parlamento Europeu mostra uma forte adesão às posições da família politica no caso dos Eurodeputados do Partido Socialista com a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas europeu (S&D) e dos Eurodeputados do Partidos Social Democrata com o Partido Popular Europeu (PPE).





No entanto, isto não implica que se afastem das posições dos partidos nacionais a que pertencem e com os quais quase todos se perfilam mais vezes.





De facto, e no que se refere aos Eurodeputados individualmente considerados, percebemos que praticamente todos votaram mais vezes alinhados com as posições dos seus partidos nacionais do que com as dos grupos políticos europeus em que se inserem.







Apenas dois Eurodeputados, neste caso duas Eurodeputadas, Maria João Rodrigues e Ana Gomes, votaram mais frequentemente de acordo com o grupo europeu (S&D) do que com o Partido Socialista. Ana Gomes foi mesmo a Eurodeputada, dos 21 Portugueses, que menos alinhada se mostrou com o partido nacional. Maria João Rodrigues registou a 5ª maior taxa de alinhamento (de todos os Eurodeputados, de várias nacionalidades, que fazem parte a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas) com a sua própria família política, da qual é Vice-Presidente.









No que se refere à relação entre alinhamento com partido nacional e alinhamento com grupo politico europeu, verifica-se que, à exceção da Ana Gomes e Maria João Rodrigues, todos os outros Eurodeputados deram prioridade à linha dos seus partidos nacionais em detrimento dos seus grupos europeus.







Os Eurodeputados comunistas seguem sempre as suas linhas partidárias nacionais, e são os que mais frequentemente assumem posições de conflito com o grupo europeu a que pertencem, o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL). Deste grupo faz também parte Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, que foi a Eurodeputada mais alinhada com a esta família politica europeia.









É importante ter em conta que os membros dos partidos com apenas um Eurodeputado estão, por maioria de razão, sempre completamente alinhados consigo mesmos por serem os únicos representantes do partido (é por isso que a sua pontuação no que se refere ao alinhamento com o partido nacional é sempre de 100%).



VoteWatch Europe

A “VoteWatch Europe apresenta-se nas redes sociais como uma organização independente criada para promover melhores debates e uma maior transparência na tomada de decisões da UE, proporcionando um acesso fácil às decisões e atividades políticas do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia”.



No que se refere ao Parlamento Europeu “a VoteWatch utiliza os dados de participação, votação e atividade da própria instituição – disponíveis através dos seus websites – para fornecer uma visão completa das atividades dos Eurodeputados e dos Estados-Membros”.