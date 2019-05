"Eu temia pior", confessa Marcelo Rebelo de Sousa

Foto: António Antunes - RTP

Marcelo Rebelo de Sousa realça que nos dias 6 e 7 de junho vai ouvir os partidos políticos sobre a situação política, económica e social em Portugal e sobre as perspetivas de uma "ainda longa pré-campanha eleitoral" para as legislativas.



O Presidente da República chamou a atenção para o facto de, perante os resultados já conhecidos até à altura em que falou com os jornalistas, as forças políticas pró-europeias representam mais de 60 por cento dos votos, o que considera uma "maioria clara".



Um fenómeno que, de acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, é também visível na Europa, contrariando a previsão de uma maior ascensão de forças críticas da Europa.