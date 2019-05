Foto: Hugo Delgado - Lusa

Catarina Martins disse que foi bom que os dois líderes do PSD e CDS tenham entrado na campanha, para que o país se lembre do que passou durante o período de crise.



Catarina Martins relembrou que a coligação de governo feita em 2015 foi boa, pois tirou a direita do poder, como testemunhou o jornalista João Vasco.