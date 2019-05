Europeias. Campanha oficial arranca esta segunda-feira

Andreia Martins - RTP13 Mai, 2019, 09:26 / atualizado em 13 Mai, 2019, 09:31 | Eleições Europeias 2019

Na abertura da campanha para as eleições europeias, foram os principais líderes partidários a dar a cara pelos seus candidatos e cabeças de lista.



Numa mensagem publicada no site oficial do PS para este sufrágio, António Costa destaca o trabalho do Governo no âmbito da Europa ao longo dos últimos anos.



“Das migrações à reforma da zona euro, Portugal tem estado sempre empenhado na primeira linha dos grandes debates europeus”, assinala o primeiro-ministro e secretário-geral do PS. E recorda um discurso de 2014, altura em que foi candidato a secretário-geral do PS.



“Somos europeístas, mas não podemos ser euro ingénuos. É necessário corrigir as deficiências que a crise evidenciou da união monetária, compensar os efeitos assimétricos que o euro tem nas diferentes economias, recuperar os danos sociais e económicos provocados pelo ajustamento, encontrar um novo equilíbrio na gestão dos nossos compromissos que favoreça o crescimento sustentável, a criação de emprego, o controlo do défice e a redução da dívida”, sublinhou.



António Costa refere ainda o objetivo de “romper com um ciclo de triste subserviência” e de “afirmar Portugal na União Europeia” como parceiro “leal mas ativo, que se assume igual entre iguais”.



“Não nos limitámos a uma ‘agenda nacional’, na luta contra as sanções, na defesa de uma maior fatia no bolo dos fundos comunitários ou sequer na urgente conclusão da reforma da zona Euro”, escreve o primeiro-ministro.



Nesta mensagem publicada online, António Costa não hesita em apontar as alterações climáticas e o terrorismo com alguns dos principais “desafios globais” que a Europa enfrenta, bem como o combate ao “populismo, nacionalismo, isolacionismo e protecionismo”.



“Precisamos de dar respostas concretas aos medos, angústias e receios que minam a confiança dos cidadãos no projeto europeu”, assinala.



PS é "ponte para o extremismo de esquerda"





Debate quinzenal no Parlamento

As eleições europeias estão marcadas para 26 de maio. Vão ser eleitos 21 eurodeputados portugueses para o Parlamento Europeu.

O debate, com início marcado para as 15h00, terá uma intervenção inicial do primeiro-ministro António Costa, que dessa forma não poderá estar ao lado do seu cabeça de lista às europeias, Pedro Marques.







O antigo ministro socialista começa a campanha do PS esta segunda-feira com uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Bragança e com um almoço com autarcas, na Guarda.







Já o PSD vai dar início à campanha em Aveiro. Paulo Rangel visita a Feira de Espinho durante esta manhã, acompanhado por Luís Montenegro, o antigo líder parlamentar dos social-democratas que desafiou a liderança partidária de Rui Rio ainda no início deste ano. Os sociais-democratas seguem depois para uma visita à empresa Simoldes.





Quanto aos bloquistas, a campanha começa em Lisboa. Marisa Matias, cabeça de lista do partido nestas eleições, visita a Escola Básica Maria Barroso e segue para uma arruada na Rua Morais Soares. Espera-se, também no caso do Bloco de Esquerda, uma presença constante da coordenadora do partido, Catarina Martins.







c/ Lusa



No domingo à noite, num jantar-comício em Penafiel, Rui Rio lançou a campanha do PSD com críticas diretas aos socialistas.O presidente dos social-democratas não esqueceu a recentesobre a recuperação do tempo de serviço dos professores e voltou a acusar António Costa de ter feito “um golpe de teatro”.Rui Rio diz que o PS escolheu para a atual solução governativa os partidos da “irresponsabilidade financeira”.O PS é uma ponte para o extremismo de esquerda", apontou o líder do PSD.Rui Rio continuou com o ataque aos socialistas ao referir que o PS “procura esconder o seu candidato”, o cabeça de lista, Pedro Marques, por oposição ao PSD, que procurou “mostrar toda a lista” de candidatos, afirmou.O líder do PSD, principal partido da oposição, convidou ainda os portugueses a expressarem-se sobre o trabalho do Governo nestas eleições europeias."O senhor primeiro-ministro pediu aos portugueses que, nesta eleição, fizessem uma avaliação daquilo que é a política do Governo. Pois bem,ou se querem melhor", desafiou.E apesar de estas serem eleições europeias,, como a redução do horário de trabalho para as 35 horas ou as listas de espera na saúde.Rio puxou ainda por temas que têm sido amplamente referidos pela oposição ao Governo: o tema dos “familiares e amigos” com lugares no aparelho do Estado."O PS segue esta máxima: primeiro a família, depois o PS e só depois Portugal", acusou.Rui Rio sublinhou também que a lista europeia dos social-democratas “não é uma prateleira dourada de antigos governantes do PS, do Governo do engenheiro Sócrates e do Governo do doutor António Costa”.No arranque da campanha, os candidatos vão estar na estrada enquanto o Parlamento recebesobre a contagem do tempo dos professores.Nuno Melo, cabeça de lista doàs europeias, vai poder contar com a presença de Assunção Cristas em vários momentos da campanha, mas esta segunda-feira estará presente num mercado de Ponte de Lima.Depois, o candidato centrista estará em Viana do Castelo, segue para Vagos, Aveiro, e termina o dia com um jantar em Coimbra.A sul, o cabeça de lista da, João Ferreira arranca a campanha no Montijo, seguindo para Palmela, onde estará reunido com trabalhadores da Câmara Municipal e trabalhadores da Autoeuropa.O dia termina com um jantar em que estará presente o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.