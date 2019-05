Europeias. Holanda e Reino Unido já votaram

RTP24 Mai, 2019, 10:49 | Eleições Europeias 2019

O processo eleitoral começou na Holanda e no Reino Unido, esta quinta-feira, e terminará oficialmente nos restantes países europeus no dia 26 de maio. A escolha das diferentes datas está relacionada com as regras eleitorais em cada Estado membro. Na Holanda, por exemplo, as eleições não podem ser feitas às sextas-feiras.



As sondagens à boca das urnas, na Holanda, indicam que os Trabalhistas de Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, conseguiram a vitória. O partido terá arrecadado mais de 18 por cento dos votos, duplicando assim a sua percentagem em relação às eleições de 2014.

As sondagens à boca das urnas, na Holanda, indicam que os Trabalhistas de Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, conseguiram a vitória. O partido terá arrecadado mais de 18 por cento dos votos, duplicando assim a sua percentagem em relação às eleições de 2014.



Esta vitória do partido de centro-esquerda na Holanda afigura-se importante, dado que os partidos de extrema-direita poderão aumentar a sua presença no Parlamento Europeu.

Os votos britânicos





Quanto ao Reino Unido, apesar da falta de sondagens oficiais, uma sondagem da YouGov previa, na passada quarta-feira, que o partido eurocético de Nigel Farage - Brexit Party - ganhasse as eleições com 37 por cento dos votos.

Já o Partido Conservador, liderado por Theresa May, enfrenta previsões desanimadoras – apenas sete por cento.





Os resultados oficiais só serão conhecidos no domingo. Por outro lado, o Partido Liberal de Mark Rutte terá ficado em segundo, com 14 por cento dos votos, e o Partido nacionalista Fórum pela Democracia de Thierry Baudet em terceiro, com 11 por cento.





As eleições que decorreram ontem no Reino Unido ficaram marcadas pela impossibilidade de vários cidadãos europeus em votar. Uma situação confirmada pelas autoridades do país que alegaram erros administrativos nas autarquias locais devido à rapidez com que tiveram que avançar para o processo eleitoral devido ao adiamento do Brexit.







Nas redes sociais, a hashtag #deniedmyvote (negado o meu voto) estava já nas tendências.