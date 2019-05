Europeias. Pedro Marques confiante evoca Mário Soares

Foto de Miguel A. Lopes-Lusa

Perante mais de 1.000 pessoas, num jantar comício em Matosinhos, o cabeça de lista do PS acusou a direita, "de Passos Coelho, de Paulo Rangel, de Nuno Melo", de ter arrancado aos portugueses "a esperança e os sonhos" e lhes levar os filhos para a emigração.



O anterior cabeça de lista dos socialistas nas eleições europeias de 2014, Francisco Assis, marcou presença no jantar comício que decorreu no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos e, embora não tenha discursado, recebeu elogios de Pedro Marques que, como registou o jornalista Nuno Amaral, evocou a memória de Mário Soares e prometeu dedicar-lhe uma vitória no domingo.