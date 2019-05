Europeias. Relatório sugere exposição em massa a "fake news" da Rússia

RTP08 Mai, 2019, 13:47 / atualizado em 08 Mai, 2019, 14:31 | Eleições Europeias 2019

Um relatório da empresa de cibersegurança Safeguard Cyber revela que foram detetados cerca de 6700 perfis, com ligações à Rússia, a produzir conteúdos de potencial desinformação.



O material foi desenvolvido de forma a construir narrativas e conteúdos específicos direcionados a cada Estado-membro da União Europeia.Os debates na Câmara dos Comuns, no Reino Unido, sobre o Brexit eram um dos temas de interesse dos autores destes conteúdos.





Os denominados “atores” da desinformação pretendiam moldar alguns desenvolvimentos noticiosos específicos na Europa, de acordo com os investigadores.



Um artigo publicado por Emmanuel Macron, Presidente francês, sobre o futuro da Europa provocou um aumento de 79 por cento das atividades na Internet em 24 horas, principalmente através da promoção e difusão de conteúdo que visava desacreditar as suas ideias e o próprio Macron.



Por outro lado, na Alemanha, o objetivo era elaborar conteúdos que gerassem divisão sobre a política de imigração, com a crise de refugiados sírios e a ascensão do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).



A SafeGuard Cyber afirma ter registo de mais de 500 mil contas de falsas no respetivo banco de dados.



Ouvido pelo mesmo diário britânico, o comissário europeu Julian King disse que estas provas vêm realçar “os perigos da desinformação online”.



“Os atores mal-intencionados, sejam eles estatais ou não estatais, não hesitarão em usar a Internet para tentar influenciar e interferir nos nossos processos democráticos. Conseguimos muito no ano passado com o nosso trabalho para combater essa ameaça. Mas ainda há muito a ser feito por todos os lados, inclusive nas grandes plataformas de Internet – é vital garantir a segurança de nossas eleições”, disse o comissário europeu.



O relatório apresenta Julian King como um dos vários comissários da União visados por agentes maliciosos da Internet, sendo que 13 por cento dos seus seguidores no Twitter foram considerados suspeitos.

UE em campanha contra desinformação



Otavio Freire, cofundador da SafeGuard Cyber, considera que “a escala do problema é tremenda. O surgimento de campanhas de desinformação é estimulado pelo facto de ser incrivelmente difícil impedir a sua disseminação nas redes sociais”. Sublinha ainda que os autores de fake news percebem que “hackear a infraestrutura eleitoral e hackear a perceção da realidade e dos factos são, em última instância, táticas para se obter resultados semelhantes”.



“O nosso relatório reforça a necessidade de uma nova abordagem para a segurança, já que os maus atores de hoje não são de modo algum prejudicados pelas táticas de segurança cibernética de ontem”, ressalvou.Com a aproximação das eleições europeias, a Comissão Europeia lançou no passado mês de abril umde combate à desinformação e propaganda – EU versus Disinformation . O, lançado na Estónia, tem como objetivo uma campanha de consciencialização sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições europeias.Este portal pretende garantir que os cidadãos da União Europeia tomem decisões independentes - e protegidas de manipulações - nas eleições que decorrem entre 23 a 26 de maio.aponta ao Kremlin um historial de desinformação em eleições e referendos, dando como exemplo as eleições ucranianas e o Brexit.