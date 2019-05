Jerónimo acusa "neoliberais" Rangel e Melo de falsos salvadores da Europa

Foto: José Sena Goulão - Lusa

"Rangel com os seus amigos no poder na Hungria e na Polónia, ou os amigos do CDS, os protofascistas do partido Vox. Os defensores da política neoliberal não são opositores da extrema-direita xenófoba, alimentam-na", apontou Jerónimo de Sousa.





O jornalista João Torgal registou as declarações.