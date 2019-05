Jerónimo acusa PS de impedir melhorias sociais no país

Foto:

Jerónimo sublinhou ainda o silêncio do PS, PSD e CDS-PP em relação à proposta de aumento do salário mínimo para os 850 euros.



Já o candidato João Ferreira criticou a incapacidade do Governo para reverter as privatizações de grandes empresas feitas em Portugal.



Este domingo, a CDU concentra a campanha no distrito de Lisboa. João Ferreira começa o dia em Sintra.



Depois de um almoço em Sobral de Monte Agraço, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, juntar-se-á à caravana, para um comício numa terra com tradições comunistas: Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira.