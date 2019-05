João Ferreira em campanha defende a regionalização

Foto de Ricardo Castelo-Lusa

Em passagem pela rua de Santa Catarina, na Invicta, as críticas também estiveram presentes com ataques ao PSD e o PS pelas posições assumidas no passado.



Alguns milhares de pessoas juntaram-se no Campo 24 de Agosto e marcharam "em defesa do povo e do país", num percurso colorido por bandeiras e cartazes e animado por gaita-de-foles e bombo, com Jerónimo de Sousa e o cabeça de lista, João Ferreira, à frente da tarja principal: "Avançar é preciso".