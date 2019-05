Jovens são recordistas da abstenção

Reuters

O retrato foi feito esta quinta-feira, no Dia da Europa, por mais de duas dezenas de chefes de Estado, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa: lançaram uma mensagem de apelo ao voto nas eleições europeias deste mês.



Com apenas 19 por cento a irem às urnas nas europeias de 2014, os jovens são verdadeiros recordistas no que respeita à abstenção.



Razão pela qual está em curso uma campanha nacional de sensibilização. O objetivo é mostrar aos jovens que a Europa não é matéria distante.