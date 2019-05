Legislativas antecipadas na Grécia podem decorrer em finais de junho

Lusa27 Mai, 2019, 00:51 / atualizado em 27 Mai, 2019, 00:53 | Eleições Europeias 2019

As eleições gerais previstas para o outono deverão ser agendadas para finais do próximo mês, após a reunião do primeiro-ministro Alexis Tsipras com o Presidente Prokopis Pavlopoulos, com a data de 30 de junho a ser sugerida como hipótese.

Os resultados finais do escrutínio europeu indicam que o partido conservador Nova Democracia (ND), de Kyriakos Mitsotakis, obteve no domingo 33,28% dos votos, uma vantagem de quase dez pontos face ao partido governamental e de esquerda Syriza, no poder desde 2015 e liderado por Tsipras, que garantiu 23,89% dos sufrágios.

A coligação social-democrata Kinal, com origem no histórico Pasok, garantiu com alguma surpresa a terceira posição, com 7,16%, à frente do Partido Comunista (KKE), com 5,75%.

O partido neonazi Aurora Dourada (XA) foi relegado para a quinta posição com 4,86% dos votos, uma baixa de cinco pontos em comparação com as eleições europeias de 2014, enquanto um novo partido nacionalista, Solução Grega, conseguia ultrapassar a barreira dos três por cento dos votos, ao registar 4,04%.

O Mera25, o partido do ex-ministro das Finanças Yanis Varoufakis, ficou-se pelos 3,15%.

A Grécia elege 21 dos 751 deputados do Parlamento Europeu.

As eleições europeias coincidiram com a primeira volta de um escrutínio local e regional e eram consideradas um importante teste para a gestão de Tsipras, que definiu estas votações como uma moção de confiança sobre as medidas sociais anunciadas após a saída do país do resgate negociado com os credores internacionais.