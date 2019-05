Líder do M5S submete o seu cargo à votação dos militantes

Lusa29 Mai, 2019, 13:06 | Eleições Europeias 2019

"Eu nunca fugi dos meus deveres e se algo precisa de ser mudado no Movimento fá-lo-emos. Vou pedir a votação dos inscritos (no M5S) sobre a minha posição como líder político, porque é justo que sejam eles que se expressem e os únicos a quem tenho que prestar contas das minhas ações", escreveu Di Maio no blogue do M5S.

O M5S conquistou 17,1% dos votos nas eleições europeias, em comparação com os 32,8% que alcançara nas eleições gerais de 2018, o que levou a acusações contra Di Maio e pedidos de demissão, segundo os jornais italianos.

O vice-presidente do Governo italiano referiu ainda que "antes de tomar qualquer decisão" pretende saber o que os militantes do M5S pensam do trabalho que fez até agora.

"Confirma Luigi di Maio como líder político do Movimento 5 Estrelas?" é a pergunta a que os militantes do M5S que votam na plataforma informática do partido terão que responder.

Está previsto para hoje à tarde uma reunião entre Di Maio e os deputados do M5S para analisarem os resultados das eleições europeias.

Nos próximos dias, Di Maio também se reunirá com os novos eurodeputados e uma representação dos vereadores municipais e regionais e prefeitos.

O partido de extrema-direita Liga de Matteo Salvini foi o mais votado em Itália nas eleições europeias de domingo, recolhendo mais de um terço dos votos, 34,3%.