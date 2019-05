Líderes partidários não tiveram de esperar para votar

Eram 10h20 da manhã e apenas duas pessoas à à frente do primeiro-ministro para votar.



Na secção número 13 da escola básica Jorge Barradas, em Benfica, onde votou pela primeira vez, estão inscritos 900 eleitores. Mas, à hora a que António Costa chegou, só 100 tinham exercido o direito de voto.



O primeiro-ministro reforça por isso o pedido do presidente da República.



Rui Rio votou no Porto. Na junta de Freguesia de Massarelos, o presidente do PSD não precisou de enfrentar a fila da mesa de voto vizinha.



Rio espera que a abstenção não seja novamente a vencedora destas eleições e dá exemplos para que os portugueses valorizem o papel da Europa.



Também a Norte, na vizinha cidade de Vila Nova de Gaia, Catarina Martins não precisou de esperar para votar.



Sem ninguém à frente na fila, foi rápida a exercer um direito que espera ver exercido em todo o pais.



Assunção Cristas foi a primeira líder partidária a votar, pouco depois das 9h da manhã.



Na Escola Secundária de Miraflores, em Oeiras, também se mostrou preocupada com os níveis da abstenção. Ainda, assim para Cristas o dia até pode vir a favorecer o voto



Jerónimo de Sousa votou no lugar de sempre. Em Santa iria da Azóia, o secretário-geral do PCP admite que a abstenção volte a ser mais alta do que gostaria nestas eleições europeias.



Portugal elege hoje os 21 deputados que representam o país no Parlamento Europeu