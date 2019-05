Partilhar o artigo Marcelo com "agenda apagada" para não interferir na campanha eleitoral Imprimir o artigo Marcelo com "agenda apagada" para não interferir na campanha eleitoral Enviar por email o artigo Marcelo com "agenda apagada" para não interferir na campanha eleitoral Aumentar a fonte do artigo Marcelo com "agenda apagada" para não interferir na campanha eleitoral Diminuir a fonte do artigo Marcelo com "agenda apagada" para não interferir na campanha eleitoral Ouvir o artigo Marcelo com "agenda apagada" para não interferir na campanha eleitoral