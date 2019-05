Marisa Matias concorda com Pedro Nuno Santos e pede clarificação a Costa

Foto: Paulo Cunha - Lusa

A eurodeputada quis explorar as diferenças entre os membros do Governo sobre as famílias políticas em Estrasburgo, e diz que António Costa tem piscado o olho à direita liberal e pede explicações ao líder do PS.







"Não posso falar do que é que se está a passar internamente no PS, não sei, mas concordo com o que disse Pedro Nuno Santos, que é preciso uma linha divisória muito clara entre liberais e socialistas, sim", assumiu.

Mas se concorda com Pedro Nuno Santos, a cabeça de lista do BE ao Parlamento Europeu mantém as críticas ao secretário-geral do PS, António Costa, devido à aproximação aos liberais europeus.





