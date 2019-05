Marisa Matias diz que o Bloco de Esquerda não rouba, nunca roubou votos

Foto: José Coelho - Lusa

"Acredito que ainda há condições, se houver vontade política, quer na saúde, quer no trabalho, para se fazer justiça à gente que tem sido injustiçada ao longo de tantos anos", disse a cabeça de lista do BE, Marisa Matias, aos jornalistas no final de uma visita Parque Oficinal do Norte da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), em Contumil, Porto.





