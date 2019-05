"Não andámos ao colinho de ninguém" e "repusemos a esperança", diz CDU

Lusa23 Mai, 2019, 23:43 | Eleições Europeias 2019

"Nós fizemos uma campanha a pulso. Uma campanha de contacto direto, com grandes, pequenas, iniciativas muito diversas. Não tivemos favores de ninguém nem andámos ao colinho de ninguém. Foi com o nosso trabalho e empenhamento, usando a obra dos nossos deputados eleitos, com esta convicção de que somos a força de que os trabalhadores precisam", disse Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP discursava num comício noturno, em Braga, e garantiu que a CDU "nunca falta nas horas boas ou nas horas más para defender os interesses dos trabalhadores e do povo", lembrando que durante a intervenção externa da `troika`, "num tempo difícil em que resistir já era vencer", foi esta "força que ali esteve na primeira brecha a lutar com os trabalhadores".

"Repusemos direitos, conseguimos conquistas, mas há uma que se deve à CDU: repusemos a esperança de que é possível uma vida melhor em Portugal e para os portugueses", vincou.

Jerónimo de Sousa sugeriu ainda uma reflexão aos eleitores da CDU nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu: "o seu voto foi respeitado e honrado?"

"Pois, hoje podemos dizer com profunda alegria que quem votou CDU está consciente de que acertou na sua opção porque o seu voto foi respeitado, foi honrado", assegurou, ao contrário de quem tenha optado por PS, PSD e CDS-PP.

"Esses mesmos que se apresentam nesta eleições assumindo-se como salvadores da Europa que dizem ameaçada... desconfiemos, camaradas e amigos. Não foram capazes de salvar Portugal do atraso e graves problemas que hoje enfrentamos e vêm dizer que querem salvar a Europa... Para nós, o importante é salvar Portugal, manter a nossa soberania, o progresso, o desenvolvimento, a economia nacional", declarou.

A anteceder o líder do PCP, o cabeça-de-lista europeu da CDU citou uma canção de Zeca Afonso que tinha sido tocada momentos antes no palco do comício para defender o controlo público do setor financeiro, transformando o verso de "deem as pipas ao povo/só ele as sabe guardar" para "deem os bancos ao povo".

No seu discurso, João Ferreira focou sobretudo a necessidade de dinamizar a produção nacional e aproveitar as potencialidades do país, pois "Portugal tem de produzir mais para dever menos".