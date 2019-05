"Não há impossíveis" para o CDS nas eleições, afirma Assunção Cristas

Foto: António Cotrim - Lusa

Em ambiente de festa, Assunção Cristas, presidente do partido e vereadora na câmara de Lisboa, lembrou a campanha autárquica de 2017, em que o CDS ficou à frente do PSD e fez uma afirmação: A ambição "não tem limites".



A presidente dos centristas afirmou que não tem a ambição de contentar-se "com poucochicho", de achar que "não há impossíveis".





"Provámos em Lisboa que não havia impossíveis. Todos achavam que havia, nós provámos que não havia impossíveis. Eu continuo a acreditar que não há impossíveis, nas europeias e nas legislativas", afirmou.





A jornalista Madalena Salema acompanhou a arruada.