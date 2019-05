Nas eleições europeias de 2019 é mais fácil votar

Os boletins de voto chegam com três dias de antecedência. Mas as tarefas não se esgotam. Além dos boletins convencionais, este ano há matrizes em Braille.



Para quem vive no estrangeiro, o recenseamento foi automático. E por força do voto antecipado, 15 mil pessoas já foram às urnas, um pouco por todo o país, no último domingo.



Mas 20 mil eleitores pediram para votar mais cedo. E desta vez, não foi preciso justificar.



Quem faltou à chamada, tem lugar este domingo. O desafio maior é travar a abstenção das últimas europeias. Em Portugal, ficou perto dos 70%. (66,24%)