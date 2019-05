PAN culpa António Costa e lamenta que professores tenham sido alvo de eleitoralismo

Lusa12 Mai, 2019, 08:04 | Eleições Europeias 2019

Num jantar que marcou a abertura da campanha para as eleições europeias, no Porto, André Silva culpou António Costa por "colocar a demissão em cima da mesa", num momento em que não teve o apoio do BE e do PCP, depois de há "três anos e meio se ter comprometido com uma solução governativa estável".

Além do Governo, o deputado do PAN acusou também os partidos de direita de terem trocado "os seus valores e princípios por uma questão de eleitoralismo, querendo mostrar ao país que queriam dar aquilo que nunca quiseram dar", tendo colocado "em causa a estabilidade e gestão orçamental do país".

"Demonstra uma clara falta de responsabilidade quer à esquerda e à direita do PS. [Uma] falta de credibilidade destes partidos que tantas vezes falam em valores e ideologia, mas naquilo que é o eleitoralismo a todo o custo, vendem os seus valores e princípios", vincou.