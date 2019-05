Partilhar o artigo Pedro Marques pede recusa do regresso ao passado e dos aventureirismos Imprimir o artigo Pedro Marques pede recusa do regresso ao passado e dos aventureirismos Enviar por email o artigo Pedro Marques pede recusa do regresso ao passado e dos aventureirismos Aumentar a fonte do artigo Pedro Marques pede recusa do regresso ao passado e dos aventureirismos Diminuir a fonte do artigo Pedro Marques pede recusa do regresso ao passado e dos aventureirismos Ouvir o artigo Pedro Marques pede recusa do regresso ao passado e dos aventureirismos