Pedro Marques: Portugueses deram uma "enorme vitória" ao PS

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Pedro Marques falava em conferência de imprensa, com o secretário-geral do PS, António Costa, ao seu lado, depois de os resultados oficiais apontarem para uma vitória dos socialistas com cerca de 33,5%.



"O PS pediu uma vitória clara. Os portugueses responderam e deram uma enorme vitória ao PS", declarou.