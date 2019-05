Pedro Marques reclama "enorme vitória" do PS

"As pessoas ainda não compreendem plenamente a importância do Parlamento Europeu para as suas vidas. Não ajuda nada que as campanhas se façam e só cheguem a casa das pessoas se forem carregadas de soundbites e ataques pessoais", afirma Pedro Marques.



"Ficámos a mais de dez pontos percentuais do nosso principal adversário. Isso ganha particular significado porque estamos a governar, e não é uma governação qualquer. Estamos a falar do Governo que se afirmou contra o 'There is no alternative' (não há alternativa)", acrescenta ainda o cabeça de lista do PS.