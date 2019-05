Portugueses podem votar para o Parlamento Europeu antes de 26 de maio

Reuters

A Lei Orgânica n.º 3/2018, de 17 de agosto, define o âmbito e o modo de exercício do Voto Antecipado, em território nacional.



Esta formalidade permite assim a facilidade a eleitores que não consigam votar ou deslocar-se ao seu habitual local de voto, fazê-lo com antecedência.



O voto realizar-se-á no dia 19 de maio, domingo, em todas as capitais de distrito do país.



João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, refere que a inscrição tem de ser feita por carta ou através do site votoantecipado.mai.gov.pt indicando o local onde pretendem realizar o seu voto.