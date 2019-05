Pós-europeias. Marcelo recebe partidos a 7 de junho

RTP13 Mai, 2019, 15:27 / atualizado em 13 Mai, 2019, 15:29 | Eleições Europeias 2019

As audiências terão lugar “no quadro dos contactos regulares com os partidos políticos com representação parlamentar” e “decorridas as eleições para o Parlamento Europeu”, lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República.



A delegação do partido Pessoas-Animais-Natureza será a primeira a ser ouvida em Belém, pelas 10h00 do dia 7 do próximo mês.



Seguir-se-á o PEV, pelas 11h00, e o PCP, às 12h00.



À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir o CDS-PP, a partir das 14h00, a que se seguirá o Bloco de Esquerda, às 15h30.



Os socialistas serão auscultados às 17h00 e o PSD às 18h30.



Este ano o calendário eleitoral inclui, além das europeias, as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a 22 de setembro, e as eleições legislativas, a 6 de outubro.