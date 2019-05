Presidente da Comissão deve sair de entre os "candidatos principais"

Foto: Reuters

Vai ser num jantar de trabalho informal que os chefes de Estado e de Governo vão negociar as presidências dos altos cargos a começar, desde logo, a presidência da Comissão Europeia com o modelo de candidatos preferenciais a dividir as famílias políticas, como nos dá conta a correspondente da Antena 1 em Bruxelas Andrea Neves.