PS ganha, mas Santos Silva avisa que tudo pode mudar e dá exemplos

Augusto Santos Silva recua mesmo até 2009 para alertar que não há eleições ganhas com meses de antecedência.



As Eleições Europeias são vistas como um ato eleitoral de segunda ordem, diz o ministro e as pessoas têm tendência para utilizá-la como uma forma de protesto, mesmo assim a vitória do PS é incontestável.



Santos Silva recorre à gíria futebolística e afirma que “em equipa ganha não se deve mexer”, seja qual for o resultado das legislativas.



O acordo com Bloco de Esquerda e PCP pode ser estendido ao PAN e o resultado obtido pela nova força política não surpreende Santos Silva.