PS tem de lutar "até ao último segundo" pelo resultado

Lusa18 Mai, 2019, 15:15 / atualizado em 18 Mai, 2019, 15:49 | Eleições Europeias 2019

No seu discurso do almoço comício socialista em Viana do Castelo, tal como fizera na véspera na Covilhã, António Costa voltou aos alertas sobre os perigos das sondagens favoráveis ao PS, mas usou agora como analogia o facto de o Benfica e FC Porto estarem hoje a disputar até à última jornada o título de campeão de futebol.

Dirigindo-se a uma sala cheia de militantes e simpatizantes socialistas, António Costa disse que sabe que muitos estarão esta tarde a acompanhar os resultados do campeonato de futebol.

"As eleições [do próximo dia 26] não mesmo como este campeonato, jogam-se até ao último minuto - e é até ao último minuto que nós também vamos ter de jogar, sem atirar a toalha ao chão, mas também sem nos deslumbramos com os resultados das sondagens. Nós sabemos bem que é dia a dia, minuto a minuto que se conquista o resultado - e é isso que vamos ter de fazer como as equipas que hoje estão a disputar o campeonato vão ter de fazer durante 90 minutos", declarou.

Depois, usando um tom de voz veemente, deixou um pedido: "O que nós temos de fazer, durante a próxima semana, é lutar até ao último segundo pela vitória - e por uma grande vitória pela Europa, por Portugal e pela continuação do rumo da nossa governação".