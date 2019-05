PSD reclama vitória nas europeias por Paulo Rangel

Foto de Tiago Petinga-Lusa

Em Santa Maria da Feira, houve uma sessão de esclarecimento e o cabeça de lista do partido aproveitou para antecipar o anúncio da vitória no ato eleitoral do final do mês, como conta a jornalista Ana Isabel Costa.







Num comício que começou com uma hora de atraso, mas que encheu a plateia inferior do auditório do Europarque (com capacidade para cerca de 700 pessoas), Rangel voltou a reiterar a ambição de vencer as europeias de 26 de maio e fez um trocadilho com a sua vitória em 2009 sobre o então candidato do PS Vital Moreira.



“Tal como em 2009 ganhámos ao candidato Vital, agora em 2019 vamos ganhar ao candidato virtual”, afirmou, acusando o cabeça de lista do PS, Pedro Marques, de “precisar de António Costa em todas as iniciativas que faz”.