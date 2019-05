Rui Rio acusa Costa de encenação política

Foto: Lusa

Rui Rio diz que Costa encenou um ataque aos partidos da "geringonça" para atrair o voto dos eleitores moderados. Uma "encenação eleitoral" que Rio compara à "roda dos enjeitados".



O líder do PSD acusa Costa de tentar conquistar os votos moderados dando a entender "que afinal não quer nada com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda", mas que mais tarde vai recorrer à "geringonça" se precisar de "garantir o poder".