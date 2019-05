Santana Lopes recomenda que centro-direita medite sobre resultados

Santana Lopes considera que têm de ter em mente que o que Portugal não pode ter mais é voltar a ter quatro anos de governo do PS com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP.



O líder do Aliança, que conta com menos de um ano de existência, assume que o resultado deste domingo ficou "aquém do que gostaríamos", mas não o classifica como uma derrota. "O Aliança nasceu para ficar", garantiu Santana, reiterando que a lista do partido era "uma grande equipa".