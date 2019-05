Votação antecipada com 68% de afluência em Lisboa

Foto: Reuters

Mais de oito mil eleitores inscreveram-se para votar na capital do país, mas pouco mais de 5800 exerceram o voto, ou seja, 68 por cento de afluência no distrito de Lisboa.



Uma das causas para estes números pode ter sido as longas filas de espera, que levaram alguns eleitores a desistirem.



A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, explicou à Antena 1 que o processo de voto antecipado, que demora mais, pode estar na origem do aumento das filas para votar.



Cerca de 19.500 pessoas inscreveram-se para votar mais cedo para as europeias, mas mais de 4500 não exerceram o direto de voto, fixando a taxa de abstenção nacional em 24 por cento.



Apenas se verificou 100% nos Açores, nomeadamente nas ilhas do Corvo, Santa Maria e São Jorge, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.



Em Santarém e Viseu, a afluência foi de 90 por cento. Viana do Castelo contou com 91 por cento.