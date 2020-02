Aboubakar apto no FC Porto para o Académico de Viseu, Pepe e Danilo ainda não

O avançado de 28 anos está finalmente recuperado de um derrame no joelho direito que o afastou das opções de Sérgio Conceição desde os últimos dias de janeiro.

O defesa-central Pepe fez tratamento a uma mialgia de esforço que o obrigou a abandonar o `clássico` com o Benfica, que os portistas venceram por 3-2.

O `trinco` Danilo, a contas com uma inflamação no joelho direito e que fez treino integrado condicionado, consta também do boletim clínico dos `dragões`.

FC Porto e Académico de Viseu, da II Liga, defrontam-se pelas 20:45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, para decidir um dos finalistas da Taça de Portugal, depois do 1-1 na primeira mão.