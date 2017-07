Aboubakar: É um grande prazer voltar a esta equipa

RTP 11 Jul, 2017, 18:24 / atualizado em 11 Jul, 2017, 18:28 | FC Porto

O internacional camaronês - que por várias vezes referiu que "não queria voltar aos dragões" - diz-se pronto a ajudar o FC Porto a alcançar o objetivo máximo da temporada. “Sinto um grande prazer voltar a esta equipa e estou muito contente pela forma como me recebeu, que foi muito calorosa. Estou muito contente por voltar a treinar com os meus companheiros.”



Sobre a forma exigente como Sérgio Conceição treina, o avançado admite entrevista ao Porto Canal que não o conheçe pessoalmente. "Conhecia-o de nome, mas tive a oportunidade de fazer esse conhecimento de forma direta. As impressões que tive é que se trata de um treinador muito, muito exigente, o que é muito importante para a evolução da equipa.”



O título é o objetivo principal de Aboubakar para esta época. “Efetivamente, se estamos no FC Porto temos o objetivo de ganhar o título e penso que será este ano que o vamos conseguir. O mais importante é a equipa, o coletivo. Vamos procurar ganhar títulos para que toda a gente esteja feliz no final da temporada."