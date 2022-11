Acionistas da SAD do FC Porto aprovam contas de 2021/22

Em comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a administração de Jorge Nuno Pinto da Costa detalha que os relatórios e contas individual e consolidado foram aprovados com 99,9977% dos votos a favor, numa sessão realizada no Estádio do Dragão, no Porto, em que esteve representado 76,5522% do capital social.



Igual desfecho teve a declaração sobre a política de remunerações dos órgãos da SAD e respetiva fiscalização, com 99,9971% das preferências dos acionistas presentes, que concederam também um voto de confiança à administração e fiscalização da sociedade.



O último ponto da ordem de trabalhos proporcionou por unanimidade a alteração parcial dos estatutos da SAD do FC Porto, que teve lucros pelo segundo exercício consecutivo.



As contas já tinham sido reveladas em 11 de outubro, com o administrador responsável pelo pelouro financeiro, Fernando Gomes, a anunciar que os "dragões" se preparam para sair do regime de "fair play" financeiro da UEFA, que está em vigor desde junho de 2017.



Em 2021/22, a equipa liderada por Sérgio Conceição arrebatou o 30.º título de campeão nacional e a 18.ª Taça de Portugal, mas foi afastada na fase de grupos da Taça da Liga e da Liga dos Campeões e caiu para a Liga Europa, progredindo até aos oitavos de final.