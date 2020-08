Adeptos do FC Porto festejaram "dobradinha" junto ao Estádio do Dragão

No final do encontro que opôs os "dragões" ao Benfica (2-1), os adeptos portistas concentraram-se junto ao estádio para fazer a festa e para aguardar pela chegada da equipa.No entanto, todo o plantel do FC Porto não seguiu de imediato para o Porto, tendo ficado em Coimbra para jantar.Ainda assim, algumas dezenas de adeptos permaneceram nas imediações do estádio a aguardar pela equipa.A polícia criou um perímetro de segurança que impediu os adeptos de estarem a menos de 50 metros do estádio.O FC Porto somou no sábado a oitava "dobradinha" da sua história, ao conquistar em Coimbra a final da 80.ª edição da Taça de Portugal, frente ao Benfica (2-1), depois de já ter arrebatado o campeonato.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que ganhou a edição 2019/20 do campeonato com mais cinco pontos do que os encarnados, reeditou algo que os "dragões" não conseguiam desde 2010/11, então comandados por André Villas-Boas.