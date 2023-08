Alan Varela assina por cinco épocas com FC Porto

“Alan Varela é dragão até 2028”, informaram os ‘dragões’, em publicação na rede social Twitter, sem revelarem para já os valores da transferência.



Formado no Boca Juniors, Alan Varela estreou-se em 2020 pelo conjunto sénior do clube da Bombonera e soma atualmente dois golos e quatro assistências em 111 jogos, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Argentina, duas Taças da Liga e uma Supertaça.



"Estou muito contente por chegar a um clube tão grande como o FC Porto e ansioso por conhecer os meus novos companheiros e as instalações do clube... sinto-me muito feliz. O estádio é lindo, mal posso esperar por jogar aqui e vou começar a trabalhar de imediato para ver se mereço a confiança do mister já no fim de semana", disse o argentino.



Para Varela, "assinar por um grande clube como o FC Porto" deixa-o "extremamente motivado" e "com 'ganas' de vestir esta camisola".



"Prometo sacrificar-me em prol da equipa, quero disputar o máximo de jogos e tentarei estar a cem por cento em todos eles. Obrigado aos adeptos pelas mensagens de boas-vindas, fico muito contente por chegar aqui e oxalá juntos possamos cumprir os nossos objetivos", referiu.



O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, assegurou que Alan Varela "era um jogador referenciado há muito" e que apenas chegou agora porque "o Boca Juniors pediu muito" para que as negociações se concretizassem após uma eliminatória da Libertadores.



"Nós compreendemos a situação e é com muito prazer que concretizamos um desejo antigo. Temos a máxima esperança no Alan Varela e estou convencido de que com a equipa que temos ao comando do Sérgio Conceição daremos muitas alegrias e momentos de jubilo aos nossos adeptos", referiu.



A transferência do médio, de 22 anos, foi oficializada quase duas semanas depois de ter havido progressos cruciais nas prolongadas negociações entre Boca Juniors e FC Porto, que garantiu o terceiro reforço para a nova temporada, e segundo na zona intermediária.



Os ‘azuis e brancos’ já tinham adquirido o também centrocampista Nico González (ex-FC Barcelona) e o avançado Fran Navarro (ex-Gil Vicente), recebendo agora o sucessor do influente Matheus Uribe, que saiu em final de contrato e assinou pelo Al-Sadd, do Qatar.