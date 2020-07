Ambiente tranquilo e sem adeptos junto ao Estádio do Dragão, com PSP a controlar

A polícia fechou todos os acessos ao Estádio do Dragão, no Porto, impedindo assim os adeptos de chegarem perto do recinto. As medidas de segurança obrigam a que os apoiantes ‘azuis e brancos’ fiquem a 100 metros do estádio.



Várias equipas da PSP patrulham as imediações do Dragão e, nesta altura, tudo decorre sem problemas.



Esta tarde, centenas de adeptos receberam, em euforia, o autocarro do FC Porto nas imediações do Estádio do Dragão, antes do jogo com o Sporting, no qual os ‘dragões’ podem sagrar-se campeões.



Já à saída do unidade hoteleira, onde a equipa ‘portista’ esteve em estágio, esse mesmo ambiente foi sentido, com muitas pessoas a quererem prestar apoio, com cânticos e tarjas com palavras de incentivo.



A chegar ao estádio, pouco depois da passagem pela ponte do Freixo, o trânsito esteve bastante condicionado, obrigando o autocarro a abrandar, permitindo que vários adeptos que circulavam de carro se aproximassem do veículo, causando algum impasse, e obrigando a polícia a intervir para que a circulação retomasse a normalidade.



Tarjas de apoio e incentivo foram colocadas ao longo do percurso e os adeptos não perderam oportunidade de ver a equipa passar, colocando-se estrategicamente por cima dos viadutos perto do estádio.



O FC Porto, líder do campeonato, recebe hoje, às 21:30 horas, o Sporting, terceiro classificado, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, podendo os ‘dragões' sagrarem-se campeões já nesta jornada, caso pontuem.