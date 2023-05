António Areia prolonga ligação ao FC Porto

“Vivo esta renovação como vivi todas as outras no FC Porto: com um grande orgulho e honra, mas, principalmente, com um grande sentido de responsabilidade por continuar vinculado a um clube tão grande. Têm sido anos incríveis, com muitos títulos vencidos e golos marcados, vários dos quais decisivos. Espero que essa continue a ser uma marca minha no clube e que esses títulos se traduzam em muitos mais, visto que aqueles que passaram já lá vão e o que interessa é o presente e o futuro”, expressou o ponta direita, de 32 anos, em declarações publicadas no sítio oficial dos azuis e brancos na Internet.



António Areia soma quase 350 jogos e mais de 1.250 golos pelo FC Porto, ao serviço do qual já conquistou três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças desde que saiu do rival Benfica, que representou ao longo de cinco épocas, entre 2010 e 2015.



“Olho para o futuro com a maior ambição. É nesse sentido que estamos a trabalhar todos para vencermos os títulos que faltam. Lutarei com o maior sentido de responsabilidade e de compromisso que tenho com o clube. Espero que se traduza no máximo de títulos que podemos conquistar”, frisou, apontando à revalidação do título de campeão nacional e à reconquista da prova rainha, que os "dragões" perderam frente ao Sporting em 2021/22.



Autor de um dos cinco melhores golos da Liga dos Campeões na última época, António Areia concretizou os golos decisivos das vitórias obtidas recentemente pelo FC Porto nos clássicos frente ao Benfica (29-28), na Luz, e ao Sporting (30-29), no Dragão Arena, que possibilitaram a ultrapassagem aos "leões" no topo do campeonato a três rondas do fim.



“São momentos que eu guardo com muito carinho e que se poderão traduzir em títulos”, terminou o jogador, que representou a seleção principal portuguesa nas fases finais de dois Europeus e dois Mundiais e na inédita presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.



O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, reagiu com “muita satisfação” à continuidade de António Areia e descreveu-o como “um pilar da equipa” orientada pelo sueco Magnus Andersson, líder do Nacional, com 66 pontos, um sobre o "vice" Sporting.



“É um exemplo para os mais novos. Importa é a sua grande qualidade no presente, que nos vai ajudar ainda esta época a vencer o campeonato. Prova disso foi o último desafio (frente ao Sporting), em que foi decisivo. Por isso, fiz questão de marcar presença nesta assinatura de contrato, como já estive noutras vezes, porque, para mim, é um exemplo como atleta e verdadeiro Dragão de Ouro”, disse, também citado no sítio oficial do clube.