Antonio Martínez reforça andebol do FC Porto

“Todos sabem o quão grande é este clube e estou ansioso por vestir a sua camisola. Não se pode recusar uma proposta do FC Porto, que é um gigante europeu e joga a Liga dos Campeões. Estou bastante feliz por assinar por um clube tão grande e espero conseguir muitas coisas aqui”, expressou o atleta, citado pelo sítio oficial dos "dragões" na Internet.



Antonio Martínez, de 20 anos, marcou 189 golos nos 30 encontros disputados na época passada ao serviço do Ademar Léon, sétimo colocado da liga espanhola, estatística que aumentou para 36 jogos e 211 tentos com o percurso na Taça do Rei e na Taça da Liga.



“(O FC Porto) É um clube muito grande, que exige sempre vencer títulos. É para isso que cá estou. Quero conquistar o máximo de títulos e só isso me irá deixar satisfeito. Prometo dar o máximo pelo FC Porto, porque é um clube que o merece”, afiançou o ponta direita.



Campeão europeu de sub-20 em 2022, numa prova em que Portugal perdeu na final com a Espanha, em Matosinhos, Antonio Martínez vai ser orientado por Carlos Resende, que foi anunciado na quarta-feira como sucessor do sueco Magnus Andersson no FC Porto.