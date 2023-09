Athletic Bilbau distingue João Pinto por carreira única no FC Porto

O antigo lateral e capitão do FC Porto João Pinto é o distinguido este ano com o prémio ‘One Club Man’ 2023, atribuído anualmente pelo Athletic Bilbau a futebolistas que apenas representam um clube.

João Pinto, figura incontornável da história do FC Porto, representou os ‘dragões’ desde o escalão de juvenis até terminar a carreira em 1996/97, depois de 16 épocas a vestir a camisola da equipa principal.



“O lendário defesa internacional personifica o ideal do futebolista que combina profissionalismo com amor ao seu clube, o FC Porto”, refere o clube basco na sua página oficial, lembrando que o defesa é detentor do recorde de jogos pelo FC Porto (587).



Na mesma nota, os espanhóis acrescentam que João Pinto receberá o prémio e será homenageado em 27 de setembro, a anteceder o jogo da sétima jornada da La Liga entre Athletic Bilbau e Getafe (18:00 de Lisboa), em San Mamés.



O antigo defesa junta-se a uma galeria de premiados que integra Matthew Le Tissier (Southampton), Paolo Maldini (AC Milan), Sepp Maier (Bayern Munique), Carles Puyol (FC Barcelona), Billy McNeill (Celtic), Ryan Giggs (Manchester United) e Ricardo Enrique Bochini (Independiente de Avellaneda).