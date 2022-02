Basquetebol. FC Porto reforça-se com poste Mike Morrison

Morrison, poste de 32 anos, reforça assim o plantel comandado por Moncho López depois de ter representado os cipriotas do Keravnos.O atleta, de 2,07 metros, tem um longo currículo no basquetebol europeu, depois de ter jogado nos universitários dos Estados Unidos, ao serviço dos George Mason Patriots. Desde 2012/2013, passou por equipas da Bélgica, Chipre, Finlândia, Alemanha, Grécia e Turquia.O jogador, em declarações ao site do clube, revelou estar muito satisfeito por representar o FC Porto e afirmou que chegou "para conquistar títulos".

"Estou muito entusiasmado. Defrontei o FC Porto no início desta época e gostei muito do que vi da equipa. Estava a tentar vir para cá há algum tempo, agora finalmente consegui. Vim para ganhar títulos. É sempre esse o objetivo, por isso assinei pela equipa que melhor me ajudaria a consegui-lo", disse.