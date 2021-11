Basquetebol. FC Porto vence e mantém-se na luta na Taça da Europa

Os "dragões" somaram a segunda vitória na prova, passando a somar seis pontos, menos dois do que o líder, o polaco Legia Varsóvia, e mais um do que os romenos do CSM CSU Oradea e do que o Szolnok.



Praticamente obrigados a vencer para não se atrasarem definitivamente na luta pelo apuramento para a segunda fase, os "dragões" rapidamente arrancaram para uma vantagem de 10 pontos em menos de seis minutos (12-2).



Os húngaros reagiram bem e chegaram ao empate a 17 pontos a 1.20 minutos do final do primeiro período, com o FC Porto a fechar com um parcial de 4-0 para chegar ao fim dos primeiros 10 minutos com uma vantagem de 21-17.



Com um triplo no primeiro lançamento do segundo período, o FC Porto aumentou a vantagem (24-17), mas depois apenas marcou dois pontos em mais de quatro minutos, permitindo ao Szolnok passar pela primeira vez para a frente aos 28-26.



O FC Porto equilibrou então o encontro até ao intervalo – os húngaros tiveram um máximo de cinco pontos de avanço –, com as equipas a irem para o descanso empatadas a 40.



O terceiro período começou com equilíbrio, com um ligeiro ascendente do conjunto húngaro, até que, já dentro dos cinco minutos finais, o FC Porto partiu para um parcial de 13-0, concluindo o período com uma vantagem de 60-49.



Apesar de ter estado cerca de cinco minutos sem marcar qualquer ponto, o Szolnok não desistiu e tentou recuperar, mas nunca conseguiu baixar dos cinco pontos de desvantagem, com os ‘dragões’ a vencerem por oito pontos (76-68).



Destaque para o "dragão Charlon Kloof, autor de 27 pontos, sete assistências e sete ressaltos, com Rashard Marque Odomes a marcar 22 pontos.