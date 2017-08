Camora considera Alibec bom reforço para o FC Porto

A equipa da Invicta terá apresentado já uma proposta de oito milhões de euros pelo jogador, uma verba abaixo do estipulado pelos responsáveis do clube romenos para o libertar.



Dez milhões de euros parece ser o montante mais baixo pelo qual os romenos estão recetivos a negociar.



Alibec tem 26 anos e já passou pelo Inter e Bolonha de Itália, Malines da Bélgica, Viltoril, Astra e Steaua da Roménia.



O português Mário Camora joga no Cluj e conhece bem o avançado romeno.



Camora, ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, disse que o dianteiro “é um excelente avançado, com muita força, velocidade e um pé esquerdo de excelência”.



O futebolista português revelou ainda que, na Roménia, “toda a gente o (Alibec) admira e chegou a ser capitão do Steaua”.



O defesa português destacou o facto de o selecionador romeno estar a ser muito criticado por deixar o jogador fora da seleção.