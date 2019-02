Cândido Costa avalia reflexos da lesão de Marega

Veio na pior altura mas não é uma situação virgem.



Moussa Marega para pelo menos até abril depois de confirmada uma rutura muscular de grau III e falha os embates mais importantes no imediato com SC Braga da Taça de Portugal, o clássico com o Benfica do campeonato e os dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente à AS Roma.



Uma baixa importante mas que o FC Porto soube superar na mesma altura da época passada, como lembrou o ex-jogador, em declarações ao jornalista Fernando Eurico.



O antigo médio dos azuis e brancos acha que o FC Porto sem Marega é diferente pelo que o maliano dá ao jogo de ataque mas Sérgio Conceição é o treinador ideal para resolver o problema sem grande “stress” até porque o FC Porto conseguiu reforços de inverno.



O próximo embate dos “dragões” está marcado para sexta feira em Moreira de Cónegos onde mora o 5.º classificado do campeonato carregado de esperança por um possível apuramento para uma competição a UEFA.