Capacidades de Loum avaliadas por João Aroso

O jogador senegalês, de 22 anos, chega ao “Dragão” emprestado pelo SC Braga com uma cláusula de compra pelos portistas para 2019/20 de 7,5 milhões de euros por 75 por cento do passe.



O africano, de 1,88 metros, joga na posição de trinco. João Aroso treinou-o nos “arsenalistas” do Minho e, ao jornalista Alexandre Afonso, recorda que o jovem tinha dificuldades na receção e passe mas uma mais-valia na sua dimensão física e muito forte no jogo aéreo e nas bolas paradas.



Aroso destaca a ambição do futebolista que um dia lhe disse que “queria jogar na ‘champions ligue’” e reconhece que há ano e meio nãos e perspetivava esta evolução.



O jogador que tinha sido cedido pelo SC Braga ao Moreirense, por empréstimo, concorre na equipa azul e branca com Danilo Pereira na posição “6”.