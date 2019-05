Casillas diz sentir-se bem e assume que futuro desportivo é uma incógnita

Lusa Comentários 06 Mai, 2019, 14:35 | FC Porto

"Não sei o que será o futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder falar-vos tranquilamente e dizer-vos que me sinto bem", afirmou o guarda-redes do FC Porto, numa declaração à imprensa, à saída do Hospital CUF Porto.

Na quarta-feira, o futebolista internacional espanhol, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino do FC Porto e teve de ser submetido a um cateterismo de urgência.